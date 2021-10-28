В Воронеже задержали вора-рецидивиста, сорвавшего с шеи незнакомца золотую цепочку с крестом

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что ювелирное изделие сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные цели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37-летний житель Воронежа сообщил в 4-й местный отдел полиции, что стал жертвой разбойного нападения.

В утреннее время мужчина находился в салоне автомобиля, припаркованного на улице Лизюкова. Мимо транспортного средства проходил неизвестный, с которым у потерпевшего произошел словесный конфликт. Мужчина вышел из машины, после чего неизвестный нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела и распылил ему в лицо перцовый аэрозоль. Далее нападавший сорвал с шеи заявителя золотую цепочку с крестом и скрылся с похищенным. Причиненный ущерб составил более 100 тысяч рублей.

По полученной информации оперативники установили личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 26-летний местный житель. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что ювелирное изделие сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные цели.

В настоящее время похищенное имущество изъято правоохранителями и в скором времени будет возвращено законному владельцу.

В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» хулигану грозит лишение свободы на срок до десяти лет.