В Воронежской области будут судить водителя, по вине которого пострадали пять человек

Находившийся в нетрезвом состоянии водитель ехал со скоростью свыше 90 км/ч. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

23-летний житель Борисоглебска будет отвечать перед судом по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, около 23:30 15 июля этого года в Борисоглебске находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина находился за рулем автомобиля, а в салоне располагались четверо его знакомых - 27-летний мужчина и три девушки – одна в возрасте 17 лет и две 16-летние.

Двигаясь со скоростью свыше 90 км/ч, не оценив должным образом окружающую его дорожную обстановку и безопасность движения, в нарушение ПДД обвиняемый при выезде со второстепенной дороги на перекресток столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем под управлением 28-летнего мужчины.

- В результате 16-ти и 17-летняя пассажирки, находившиеся в машине обвиняемого, получили травмы, которые квалифицируются, как причинившие вред здоровью различной степени тяжести, включая тяжкий, - информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Кроме того, в аварии пострадал 28-летний водитель второго автомобиля и ехавшая с ним беременная жена, которым причинены телесные повреждения средней степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Обвиняемый, также травмированный в ДТП, после выписки из больницы признал вину в полном объеме.

- Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, результаты проведенных экспертиз, записи камер видеонаблюдения, протоколы осмотров и выемок, иные материалы уголовного дела, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщил и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.

Максимальное наказание по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ – лишение свободы на срок до семи лет.