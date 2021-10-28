Воронежскую УК наказали за отсутствие уборки в подъезде

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Инспектор госжилинспекции Воронежской области в ходе проверки качества уборки подъездов в воронежских многоэтажках обнаружил слой пыли на почтовых ящиках, песок на ступенях, грязь на перилах и подоконниках, на потолке и электрощитах – паутину. Такую картину проверяющий застал в подъезде №1 дома № 35 по ул. Хользунова и в доме №73 по Шишкова, сообщили в ГЖИ.

- Следовательно, профилактическая дезинфекция мест общего пользования в многоэтажках управляющей организацией не проводилась, - сделали вывод в инспекции. - Отметим, указанные многоквартирные дома находятся в управлении ООО «РЭК Содружество».

В отношении УК составили протокол, который направили в суд. Рассмотрев материала, суд признал обслуживающую организацию виновной и назначил УК административный штраф в виде предупреждения.

Между тем в УК с претензиями не согласны:

- Представленное в качестве иллюстрации фото сделано зимой (за окном снег) и не имеет отношения к дому № 35 по ул. Хользунова, который мы обслуживаем, - ответили в РЭК Содружество. - За этим домом у нас закреплены отдельные уборщица и дворник. Они проводят мероприятия по уборке со средствами дезинфекции в установленные законодательством сроки, а также дополнительно по заявкам жителей дома.

А насчет второго дома - № 73 по ул. Шишкова – управленцы сказали, что эта многоэтажка вообще не находится на их обслуживании:

- По данным информационной системы ГИС ЖКХ, этот дом находится в управлении ООО «УК «Воронежжилсервис». Как там происходит уборка, нам не известно.