«Единая Россия» единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

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Проект бюджета на предстоящую «трехлетку» принят в первом чтении на заседании Госдумы 28 октября. Фракция «Единой России» проголосовала за него единогласно. В документе отражено финансирование на реализацию инициатив народной программы партии, национальных целей развития страны, поручений Президента, которые он дал в своем Послании и на Съезде «Единой России». Это гарантирует выполнение социальных обязательств государства и рост расходов на них независимо от условий экономики.

В проекте бюджета закреплено финансирование (более 2 трлн рублей) адресной поддержки более 5 млн семей с детьми от трех до семи лет, одиноких родителей детей от восьми до 17 лет, беременных женщин в трудной жизненной ситуации. На программу материнского капитала предусмотрено 1,6 трлн рублей. Ко второму чтению будет предусмотрена и его индексация – решением этого вопроса по поручению Президента «Единая Россия» занималась вместе с профильными министерствами. Более 260 млрд предусмотрено на улучшение жилищных условий семей с детьми. Помимо этого, обеспечены решения Президента по повышению денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Будут увеличены расходы на здравоохранение. Более 270 млрд предусмотрено на программу «Первичное звено для каждого». По ней будет построено и отремонтировано почти 8 тыс. медучреждений, повысится доступность медпомощи. Финансовое обеспечение получат программы медицинской реабилитации и «санитарный щит», поставка «скорых» в регионы. Их реализация – один из приоритетов народной программы «Единой России». Дополнительные средства предусмотрены на борьбу с ковидом и лекарственное обеспечение граждан.

Не менее важный приоритет народной программы партии и ее бюджетной политики - развитие науки и образования. Поэтому «Единая Россия» добилась того, чтобы в бюджете были заложены средства на программу капитального ремонта школ, запустить которую Президент поручил на Съезде партии. Также предусмотрено 500 млрд рублей на строительство новых школ в регионах. Обеспечены выплаты классным руководителям и кураторам в техникумах, создание дополнительных мест в вузах и строительство новых кампусов, развитие среднего профессионального образования и другие направления в этой сфере.

Чтобы обеспечить выполнение инициатив народной программы по созданию комфортной городской среды независимо от региона, развитию жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, «Единая Россия» во время работы над бюджетом с Правительством предусмотрела финансирование на создание в малых городах и сельских поселениях современной социальной инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, ликвидацию аварийного жилого фонда, комплексное развитие сельских территорий и ремонт региональных и местных дорог. Также заложены средства на поддержку индивидуального жилищного строительства, включая предоставление льготных кредитов на строительство частных домов.

Предусмотрено и решение экологических задач. На ликвидацию почти 200 свалок заложено более 340 млрд рублей, предусмотрены средства на лесоохрану (более 14 млрд рублей ежегодно). Также учтены и другие предложения «Единой России» - по ликвидации объектов накопленного вреда, очистке русел рек и территориального моря.

Еще один приоритет для партии – поддержка занятости, малого и среднего бизнеса. В программу поддержки и льготного кредитования будут включены самозанятые граждане. Отдельно выделены средства на развитие туризма – более 170 млрд рублей.

Еще одна цель народной программы «Единой России» - реализация регионами крупных инфраструктурных проектов. Эта инициатива также нашла отражение в бюджете на следующую «трехлетку». Строительство метро, дорог, жилья, соцобъектов позволит регионам обеспечить устойчивое развитие.

Вместе с тем, думская фракция партии подготовит ряд поправок ко второму чтению бюджета. В том числе - по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог. Обсуждение этих поправок пройдет на площадке «Единой России».

Напомним, «Единая Россия» работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с Кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «Единой России». А всем думским фракциям - взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.

Фото er.ru

Со своей стороны секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов сообщил, что региональный парламент ведет активную работу по подготовке проекта главного финансового документа Воронежской области на ближайшие три года.

«Депутаты проводят рабочие встречи с представителями профильных департаментов правительства области и обсуждают самые важные направления развития региона. Также парламентарии прорабатывают предложения, поступившие от граждан в народную программу партии. Приоритетом, безусловно, остается повышение качества жизни граждан, улучшение демографической ситуации, экономический рост и создание рабочих мест.

Например, в 2022 году из областного бюджета на соцподдержку жителей региона предварительно направят около 12,5 млрд рублей. Вырастет финансирование мероприятий по охране труда. В бюджете планируется предусмотреть на эти цели 2,9 млн рублей. На следующий год в бюджет предварительно заложено более 1 млрд рублей на формирование современной городской среды».