В двух школах Воронежа начали принимать пациентов поликлиник

Медицинские кабинеты в двух воронежских щколах перепрофилировали под прием больных "ковидом" на время каникул. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под прием пациентов с «ковидом» отдают медицинские кабинеты в двух школах Воронежа: №№ 34 и 75. Рассматривается вариант использования помещения в школе № 43. Об этом рассказали в городской администрации.

- Там во время каникул будут проводить первичный осмотр, а также брать анализы (в том числе тестирование). Такое решение приняли из-за необходимости разделения потоков людей и уменьшения очередей, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа. - Дезинфекцию и уборку медкабинетов выполняют ежедневно. После завершения работы врачей помещения будут должным образом обработаны. Также изучается возможность использования для приема больных COVID-19 (или тех, у кого есть подозрение, что они заразились) в домах культуры. Вопрос передачи такого рода объектов под ковидные отделения не рассматривают.

Напомним, под ковидные койки отдали также родильные отделения трех районных больниц, воронежский роддом № 3 и часть городского роддома № 4.