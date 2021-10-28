В Воронеже аферист вынудил пенсионерку обратиться в полицию

Неизвестный связался с пенсионеркой по телефону и в грубой форме выразил свое возмущение невыполнением операции по переводу денег и начал ей угрожать. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вчера, 27 октября, в ОП №5 УМВД России по Воронежу 66-летняя местная жительница сообщила, что неизвестные пытались похитить у нее крупную сумму денег.

Потерпевшая пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Далее он сообщил, что ранее приобретенные пенсионеркой БАДы являются контрафактными. Но ей положена компенсация в качестве возмещения вреда. Правда, чтобы получить данные денежные средства, необходимо перечислить налоговую пошлину в сумме 72 тысяч рублей.

Женщина направилась в банк для перевода денег на представленные ей реквизиты, но в ходе выполнения операции произошел банковский сбой, в результате чего деньги перечислить не удалось. Через некоторое время неизвестный снова связался с пенсионеркой по телефону, в грубой форме выразил свое возмущение невыполнением операции по переводу денег и начал ей угрожать.

Женщина решила, что сотрудники правоохранительных органов не станут общаться в такой манере и решила, что ее собеседник мошенник, после чего обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия.

- Отметим, что вчера жертвами аферистов стали трое воронежцев, у которых суммарно похитили почти 170 тысяч рублей, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.