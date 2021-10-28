В Воронеже поймали водителя, задолжавшего свыше 300 тысяч рублей

Приставы наложили арест на транспортное средство и поместили его на охраняемую автомобильную стоянку. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Вчера в 9:50 экипаж ДПС получил сообщение от дежурного, что нужно задержать автомобиль «Ниссан Патрол», чей владелец разыскивается судебными приставами за долги в размере е более 300 тысяч рублей.

У дома № 28 по улице Софьи Перовской в Воронеже инспекторы ДПС остановили эту машину под управлением 51-летнего жителя города.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина также имеет задолженность по неуплате административных штрафов за нарушение ПДД на сумму более 20 тысяч рублей. За последний год он 25 раз превышал скоростной режим.

- Прибывшие к месту задержания судебные приставы наложили арест на транспортное средство и поместили его на охраняемую автомобильную стоянку, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.