Воронежские каратисты завоевали 33 медали в рамках национального первенства

Всего в Воронеже собрались 306 спортсменов из 13-ти регионов РФ. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В воронежском институте физкультуры состоялись чемпионат и первенство России ашихара-каратэ. Соревнования были приурочены к 30-летию этого вида спорта.

Всего в Воронеже собрались 306 спортсменов из 13-ти регионов РФ.

В активе хозяев 33 награды, девять из которых – золотые.

- На турнире собрались лучшие представители своих регионов, - рассказал руководитель федерации Ашихара-каратэ Воронежской области Дмитрий Хрепко. - Но воронежские спортсмены были подготовлены очень хорошо, с ними была проведена очень качественная тренерская работа.