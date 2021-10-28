В Воронежской области в трех больницах и двух роддомах разместят ковидные койки

Вместо беременных в пяти медучреждениях теперь принимают "ковидных" больных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с большим количеством новых заболевших «ковидом» под их лечение перепрофилируют родительные отделения нескольких медицинских учреждений. Теперь совсем не принимают беременных (надеемся, что временно) в Богучарской, Поворинской и Семилукской районных больницах, а также в роддоме № 3 Воронежа. Кроме того, 40 коек для больных «ковидом» развернуты в отдельном корпусе воронежского роддома № 4.

- Беременных и рожениц направляются в ближайшие межрайонные перинатальные центры и акушерские стационары в зависимости от степени риска развития осложнений, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения. - Помощь как мамам (будущим и только что родившим), так и малышам оказывается в полном объеме. Перепрофилирование не оказывает влияние на качество и доступность медицинской помощи. 20 коек для лечения и родов беременных с COVID-19 развернуты в перинатальном центре ВОКБ № 1, еще 3– в родильном доме БСМП № 10.

Кроме того медики сообщили, как беременным правильно проходить вакцинацию:

- Прививаться можно с 22-й недели. В России разрешенной вакциной для женщин, ждущих ребенка, а также при грудном вскармливании, является Cпутник V.