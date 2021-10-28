Воронежская лжецелительница украла у клиентки около 30 тысяч рублей

Лжецелительница попросила передать ей кошелек с денежными средствами, объяснив, что деньги нуждаются в очищении. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

35-летняя жительница Воронежа сообщила в пятый отдел местной полиции, что стала жертвой мошенничества. Потерпевшая направлялась к медицинскому учреждению, расположенному на проспекте Патриотов. Неожиданно к ней подошла неизвестная и завела доверительную беседу. Она сообщила, что на женщине наложена порча и предложила провести ритуал исцеления.

Для совершения магического обряда лжецелительница попросила передать ей кошелек с денежными средствами, объяснив, что деньги нуждаются в очищении. Прочитав заклинание, злоумышленница вернула кошелек, пожелала здоровья и попрощалась с потерпевшей. Через некоторое время обманутая женщина обнаружила, что из кошелька пропали несколько денежных купюр на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая за совершение аналогичных преступлений 39-летняя местная жительница. Оперативники задержали ее по месту проживания и доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания и возместила ущерб потерпевшей.

- В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» аферистке грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.