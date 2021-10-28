Под Воронежем за нарушение «ковидных» правил торговли оштрафуют «Леруа-Мерлен»

Решение о сумме штрафа на основании административного протокола будут принимать в суде. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Сотрудники администрации Новоусманского района зафиксировали факт работы магазина строительных материалов «Леруа Мерлен» в поселке Отрадное. Как известно, из-за ухудшения ситуации с пандемией «ковида» с 25 октября по 7 ноября разрешена работа только торговых точек, продающих продовольственные товары.

На представителей магазина составили административный протокол. Теперь им грозит крупный штраф. Если протокол составили на должностное лицо, то ему грозит раскошелиться на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Если же документ выписан на организацию, штраф будет гораздо более солидным – от 100 до 300 тысяч рублей. Окончательное решение примут в суде.

В районной администрации отметили, что для борьбы с «ковидом» принимают не только карательные меры. Для лечения заболевших детей выделены и переоборудованы помещения во Дворце культуры села Новая Усмань. Также открыт пункт вакцинации в здании одного из торговых центров Новой Усмани, идут переговоры по оборудованию еще одного такого кабинета в селе Бабяково.