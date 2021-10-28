В Воронежской области чуть не зарезали заступившегося за коллегу мужчину

Кровавая "разборка" случилась в этом общежитии. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 56-летнего уроженца Тульской области. Его обвиняют по ч.3 ст.30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 июля 2021 года в Павловске в коридоре общежития на улице Строителей пьяный 56-летний житель Тульской области поругался с другим мужчиной. В их «разборку» вмешался его 34-летний знакомый. Туляка так возмутило, что он встал на сторону его противника, что схватил нож и ударил им заступника в шею. Раненый мужчина убежал в свою комнату, где и сидел до приезда медиков и полиции. Его быстро доставили в больницу, и он остался жив. В тот же день нападавшего на него знакомого арестовали.

На полу в коридоре остались следы крови. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- В ходе следствия мужчина не признал вину. Однако наши сотрудники собрали достаточно доказательств, среди них раненого им человека и показания свидетелей, а также заключения проведенных экспертиз, - рассказал руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких.