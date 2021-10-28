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Происшествия28 октября 2021 12:20

В Воронеже в ДТП на Ленинградской пострадал пассажир «Митсубиси»

Его доставили в больницу, а полиция проводит проверку
Алексей СЕРГУНИН
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«Лада» двигалась по улице Ленинградская со стороны улицы Серафимовича. ДТП произошло во время поворота налево. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

«Лада» двигалась по улице Ленинградская со стороны улицы Серафимовича. ДТП произошло во время поворота налево. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня примерно в 7:30 в Воронеже у дома № 2 по улице Ленинградская 63-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора», столкнулся с «Митсубиси Кольт», за рулем которого находился 24-летний мужчина.

«Лада» двигалась по улице Ленинградская со стороны улицы Серафимовича. ДТП произошло во время поворота налево.

В результате столкновения пассажир автомобиля «Митсубиси», 20-летний местный житель, получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.