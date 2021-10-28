В Воронежской области снова побит рекорд по зараженным ковидом за сутки

Врачи и так работают на пределе, а больных становится все больше с каждыми сутками. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро четверга, 28 октября, санитарные врачи подтвердили заражение COVID-19 еще у 763 жителей Воронежской области. Это новый рекорд. Прежний был установлен сутки назад. На утро 27 октября заболевших было 754.

По этому показателю наш регион по-прежнему шестой в десятке худших в России. Среди провинциальных больше заболевших за сутки только в Самарской (1357) и Нижегородской (794) областях.

Всего подхвативших ковид в Воронежской области за все время, когда у нас свирепствует пандемия, стало 151 881 человек.

В то же время мало народу выздоровели (особенно по сравнению с заразившимися). От ковида избавились только 172 жителя Воронежской области. Это лишь 44 место по России. У всех соседей по Черноземью цифры по выздоровевшим лучше. А у Липецкой области их и вовсе 523 (11 место среди лучших регионов). При том, что Воронежская в разы больше ее и по территории, и по населению.

Всего победивших страшную заразу жителей Воронежской области стало 118 579.