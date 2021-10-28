Фото с сайта экодиктант.рус

Воронежцев приглашают поучаствовать в экологическом диктанте. Всероссийская акция пройдет с 14 -18 ноября.

Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экознаний среди различных слоев населения, повышение уровня тематической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений.

Акция на оффлайн-площадках и индивидуально в формате онлайн. Подробности можно узнать на портале экодиктанта. Участниками проекта могут стать все желающие от 12 лет.