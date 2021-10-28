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Общество28 октября 2021 11:54

За антисанитарию закрыли два воронежских кафе

Нарушения выявил Роспотребнадзор
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже после проверки Роспотребнадзора закрыли два общепита – на улице Ленина, 73 и на Владимира Невского, 10а. Инспекторы обнаружили в них грубые нарушения санэпидтребований.

Так, при посещении сосисочной на улице Ленина, сотрудник регионального управления Роспотребнадзора установил, что здесь нарушена поточность технологических процессов, условия хранения и реализации пищевой продукции, не соблюдаются правила личной гигиены сотрудниками организации и не выполняются противоэпидемических мероприятий от коронавируса.

По решению суда работу заведения с 20 октября приостановили на 60 суток.

Грубые нарушения закона о санэпидблагополучии и СанПинов выявили и кафе «Вайк» на улице Владимира Невского. Его работу суд на 11 суток.