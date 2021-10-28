В Воронежской области число умерших от ковида перевалило за 7 тысяч человек

Коронавирус уже свел в могилу 7007 жителей Воронежской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронежской области на утро четверга, 28 октября, уменьшилось количество умерших за сутки – в мир иной ушли 48 человек. Но только по сравнению с жуткими цифрами сутки назад. Напомним, на утро 27 октября стало известно о 73 смертях.

Преодолен психологический порог в 7 тысяч смертей. Ковид свел в могилу 7007 наших земляков.

Из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса новых коек уже не хватает в медучреждениях. Для лечения больных перепрофилировали дома престарелых, а недавно появилась информация о возможном их размещении в Домах культуры.