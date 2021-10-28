В Воронеже цена одного квадратного метра жилья достигла 67,7 тысяч рублей

Строят в Воронеже много, но жилье от этого не дешевеет. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже вновь резко поднялась стоимость квадратного метра жилья. Теперь за «квадрат» в новостройках придется заплатить до 67,7 тысяч рублей, а в старых домах – до 58,5 тысяч рублей.

По подсчетам Воронежстата, по сравнению с предыдущим кварталом цены на «свежее» жилье подросли на 8,9 процентов, а на вторичное еще больше – на 10,7%. Таким образом, двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров в новом доме теперь можно купить аж за 3,39 млн рублей, а в старом – за 2,94 млн рублей.

Некоторые аналитики сообщают, что квартиры могли подорожать в том числе и за счет действия программы льготной ипотеки. Тогда остается непонятным, зачем ее вводить без механизма сдерживания цен на недвижимость.