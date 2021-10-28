Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 11:06

Поисковики выяснили, что пилот разбившегося под Воронежем Яка успел катапультироваться

Самолет разбился 11 июля 1942 года
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Михаила Сегодина

Фото Михаила Сегодина

Изучение архивных данных позволило участникам поискового объединения «Дон» выяснить судьбу пилота Як-1, обломки которого нашли в октябре на Нагорной дубраве на окраине Воронежа.

Напомним, ранее поисковики уже установили, что самолетом управлял лейтенант Синицын. Однако обстоятельства крушения м судьба пилота оставались до недавнего времени неизвестными. Дальнейшее изучение архивных материалов позволило восстановить картину.

В архивных записях сотрудники объединения «Дон» нашли такую запись: «Согласно оперативной сводке штаба 207-й истребительной авиадивизии 11 июля 1942 г. в 19-ом часу пять наших истребителей вели в районе с.Ямное воздушный бой с девятью Ме-109, три из которых были сбиты. Вместе с тем самолет Як-1, пилотируемый летчиком 866-го авиаполка (ИАП) лейтенантом Синицыным, был поврежден и загорелся в воздухе, летчик парашютировался из горящего самолета и приземлился восточнее с.Ямное».