Поисковики выяснили, что пилот разбившегося под Воронежем Яка успел катапультироваться

Фото Михаила Сегодина

Изучение архивных данных позволило участникам поискового объединения «Дон» выяснить судьбу пилота Як-1, обломки которого нашли в октябре на Нагорной дубраве на окраине Воронежа.

Напомним, ранее поисковики уже установили, что самолетом управлял лейтенант Синицын. Однако обстоятельства крушения м судьба пилота оставались до недавнего времени неизвестными. Дальнейшее изучение архивных материалов позволило восстановить картину.

В архивных записях сотрудники объединения «Дон» нашли такую запись: «Согласно оперативной сводке штаба 207-й истребительной авиадивизии 11 июля 1942 г. в 19-ом часу пять наших истребителей вели в районе с.Ямное воздушный бой с девятью Ме-109, три из которых были сбиты. Вместе с тем самолет Як-1, пилотируемый летчиком 866-го авиаполка (ИАП) лейтенантом Синицыным, был поврежден и загорелся в воздухе, летчик парашютировался из горящего самолета и приземлился восточнее с.Ямное».