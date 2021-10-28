Еще 23,5 тысячи жителей Воронежской области сделали прививку от ковида

До планируемой властями цифры в 1,5 миллиона привитых еще достаточно далеко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увеличиваются темпы вакцинации от ковида в Воронежской области. Об этом свидетельствует статистика регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

К утру четверга, 28 октября, медицинские работники сделали прививки еще 23 554 жителям Воронежской области (сутки назад полку вакцинированных прибыло поменьше народу – 19 027 человек). Первый укол получили 15 679 наших земляков, второй – 7 875.

Всего же привились от ковида 920 088 жителей Воронежской области, из них двукратно – 794 670.

Увеличилось и число наших земляков, прошедших ревакцинацию. Их стало уже 81 925 (сутки назад было 79 тысяч).

Напомним, власти считают, что для получения коллективного иммунитета нужно, чтобы прививки от ковида сделали 1,5 миллиона жителей Воронежской области. Тогда можно будет подумать о снятии ограничений.