Генеральный директор воронежского «Факела» заявил, что обжалует решение судьи, выбившее команду из Кубка

Через мгновение судья Антон Фролов удалит с поля Данилу Ермакова. Фото: кадр с видео

После поражения от «Нижнего Новгорода» 0:1 и вылета из Кубка генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе выступил с заявлением:

- Мы оставляем за собой право обратиться с жалобой на судейство, с просьбой оценить эпизод, который произошел на 36-й минуте матча. Все видели, что произошло – это низкая квалификация судьи, которая и позволила «Нижнему Новгороду» пройти дальше. Мы этого так не оставим. Считаю, что такой арбитр не должен работать на матчах Кубка России и Премьер-лиги. Несмотря на эти ошибки судьи, наша команда стремилась дожать соперника до финального свистка. «Факел» сыграл достойно.

Напомним, на 36 минуте вратарь «Факела» Данила Ермаков вместо того, чтобы выбить мяч подальше сразу, замешкался. И получил толчок от игрока соперника. В результате Данила промахнулся мимо мяча и задел его рукой. Что судья Антон Фролов из Москвы расценил как фол последней надежды, карающийся красной карточкой. Нарушение правил со стороны игрока нижегородской команды он почему-то проигнорировал. Был назначен опасный штрафной, с которого Роман Берковский и забил победный гол. Он позволил «Нижнему Новгороду» пробиться в 1/8 финала Кубка России.

Оценить эпизод с удалением Ермакова вы можете сами, посмотрев видео чуть ниже.