В Воронеже увеличили количество маршруток

26 октября массовых жалоб на переполненные автобусы не было. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Во вторник, 26 октября, в мэрии приняли решение увеличить количество общественного транспорта, выходящего на маршруты. Напомним, в первый день локдауна, 25 октября, в городской администрации посчитали правильным оставить в гаражах 34% от обычного числа автобусов и троллейбусов. Обернулось это тем, что в часы пик многие вышедшие на линию маршрутки были заполнены до отказа. Что в условиях коронавирусной реальности во многом сводит эффективность так называемого локдауна к нулю.

- После получения результатов ежедневного мониторинга решили увеличить число автобусов и троллейбусов до 900 машин, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Если учесть, что 25 октября на маршрут выходили около 800 единиц общественного транспорта, получается, что их стало больше на 100. В результате массовых жалоб в часы пик 26 и 27 октября в соцсетях не было.