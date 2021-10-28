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Общество28 октября 2021 9:31

В Воронеже увеличили количество маршруток

Сделали это после аншлагов в общественном транспорте в первый день локдауна
Юрий КОЗЛОВ
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26 октября массовых жалоб на переполненные автобусы не было.

26 октября массовых жалоб на переполненные автобусы не было.

Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Во вторник, 26 октября, в мэрии приняли решение увеличить количество общественного транспорта, выходящего на маршруты. Напомним, в первый день локдауна, 25 октября, в городской администрации посчитали правильным оставить в гаражах 34% от обычного числа автобусов и троллейбусов. Обернулось это тем, что в часы пик многие вышедшие на линию маршрутки были заполнены до отказа. Что в условиях коронавирусной реальности во многом сводит эффективность так называемого локдауна к нулю.

- После получения результатов ежедневного мониторинга решили увеличить число автобусов и троллейбусов до 900 машин, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Если учесть, что 25 октября на маршрут выходили около 800 единиц общественного транспорта, получается, что их стало больше на 100. В результате массовых жалоб в часы пик 26 и 27 октября в соцсетях не было.