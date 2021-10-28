В Воронежской области на дороге сгорела иномарка

С пожаром сотрудники МЧС справились быстро, но машину им спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 27 октября, в 12.47 на дороге в селе Осинки Лискинского района загорелся автомобиль «Kia Sportage». Сотрудников МЧС вызвали быстро. На место ЧП прибыли две пожарные машины с семью специалистами на борту. Огонь потушили в 13.07. Однако к тому времени иномарка сгорела полностью. В региональном ГУ МЧС сообщили, что пострадавших во время пожара не было.

Водителям, чтобы не случалось таких вот происшествий, стоит тщательно проверять техническое состояние своих машин. Особенно если предстоит дальняя поездка.