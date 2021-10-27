УК Центрального района Воронежа заставят отремонтировать подтопленный подвал и канализацию через суд

Жильцы дома на проспекте Революции, 31 обратились в прокуратуру с жалобой на УК Центрального района. Прокуроры вместе со специалистами Госжилинспекции и санитарными врачами управления Роспотребнадзора провели проверку и выявили нарушения в деятельности УК при управлении многоквартирным домом.

- Управляющая компания не обеспечила надлежащее санитарно-техническое состояние подвального помещения дома, где происходит постоянное подтопление. Не проведены своевременная очистка, проветривание, осушение, уборка. Имеет место неисправность элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем и дворовой канализации. Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью жильцов дома. Несмотря на их многочисленные обращения в управляющую компанию, мер по устранению нарушений не принято, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - В Центральный райсуд Воронежа прокуратура подала иск о возложении на АО «Управляющая компания Центрального района» обязанность устранить выявленные нарушения.