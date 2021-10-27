В Воронеже согласовали передачу в госсобственность Дома Гарденина

Дом Гарденина Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 октября на заседании Воронежской гордумы депутаты согласовали передачу Дома Гарденина в государственную собственность, об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Напомним, объект культурного наследия в Фабричном переулке, 12, являющийся одним из старейших жилых зданий Воронежа, долгое время находится в аварийном состоянии.

В конце прошлого года власти вплотную занялись проблемами памятника истории. Весной 2021-го выдали разрешение на разработку проекта по сохранению Дома Гарденина. После реставрации купеческой усадьбы там собираются открыть музей эпохи Петра Первого.

Гарденины - одно из самых известных в дореволюционном Воронеже купеческих семейств. Они занимались производством сукна. Потап Гарденин был владельцем первого каменного дома Воронежа.