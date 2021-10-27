В заповеднике в Воронежской области олень напал на фотоловушку

Смотреть видеосюжет В Хоперском заповеднике в Воронежской области олень напал на фотоловушку

Бой фотоловушкам устроил пятнистый олень в Хоперском заповеднике в Воронежской области. Сначала самец принимал грязевые ванны, а потом пошел чесать рога, бодая рядом стоящие кусты. И сбил работающую фотоловушку, закрепленную на ветках. Видео с брутальным животным сотрудники заповедника опубликовали в соцсетях.

- От оленьего «беспредела», камера сильно не пострадала. Корпус и оптика остались целы. Всего лишь сдвинулся батарейный отсек, от чего камера и отключилась, - сообщили в заповеднике. - После очистки, просушки и легкого ремонта она снова вернулась в строй - ловить интересные жизненные моменты лесных обитателей.

Как отмечают сотрудники Хоперского заповедника, это не первое «нападение» животных на фотокамеры. Например, весной выдры в своей норе сбили с подставки и прикопали землей назойливый и в тоже время очень любопытный предмет. Сотрудникам научного отдела найти эту камеру удалось не сразу.