Под Воронежем очистные сооруждения загрязняли экологию

Жители поселка Отрадное пожаловались в прокуратуру на работу местных очистных сооружений.

Прокуратура Новоусманского района в ходе проверки выявила многочисленные нарушения правил эксплуатации МКП ОСП «Отрадное».

- Установлены факты незаконного сброса сточных вод, отсутствия необходимой документации, нарушения порядка размещения отходов производства и потребления. Возбудили административные дела за пользование водного объекта с нарушением установленных условий, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, сокрытие или искажение экологической информации, нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств. Дела направлены для рассмотрения в департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Главу администрации Отрадненского сельского поселения обязали устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды и привлечь виновных лиц к ответственности. В суд удовлетворил иск о возложении обязанности на предприятие устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.