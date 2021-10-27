Воронежские поисковики установили личность пилота, чей самолет разбился на Нагорной дубраве

Фото Михаила Сегодина

Поисковики из объединения «Дон» смогли приоткрыть тайну гибели самолета, обломки которого обнаружили в ходе разведки 10 октября на маршруте Большой Воронежской экотропы в Нагорной дубраве. Напомним, операция по подъему обломков боевой машины (эксперты установили, что это Як-1) прошла с 12 по 24 октября.

- При тщательной разборке деталей и узлов самолета, обнаружен номер двигателя М-105: 121-1403, - рассказал Михаил Сегодин, руководитель ВРОО ИППО «Дон». – Но останков пилота и вещей (элементов парашютной системы), которые подтверждали бы его нахождение в самолете в момент гибели, не обнаружено.

Поисковики изучили архивы и выяснили обстоятельства гибели самолета в боях за Воронеж. К этому моменту из архивных записей удалось выяснить, что «11.7.42 г. самолет Як-1 № 2158 с мотором М-105П № 121-1403, пилотируемый лейтенантом Синицыным не вернулся с боевого задания».

Сотрудники объединения продолжают поиски и надеются пролить свет и на судьбу пилота - лейтенанта Синицына, а также выяснить обстоятельства гибели Яка.