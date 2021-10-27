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Происшествия27 октября 2021 16:34

Воронежец нанял рабочих, чтобы спилить 700 сосен на 12,7 млн рублей для продажи

На время расследования уголовного дела мужчину посадили под домашний арест
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Центральный райсуд Воронежа отправил под домашний арест 45-летнего мужчину, который причинил лесному хозяйству области ущерб в 12,7 млн рублей.

Делец нанял рабочих для незаконной рубки деревьев для их последующей реализации. По его указке спилили 697 сосен в Левобережном районе Воронежа, Новохоперском и Лосевском лесничествах.

Три уголовных дела объединили в одно производство. За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере мужчине грозит до семи лет лишения свободы.