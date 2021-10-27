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Общество27 октября 2021 16:03

Жительница Воронежа отсудила у районной управы 300 тысяч за гибель мужа в ДТП

В суде признали, что ДТП произошло из-за бездействия органов самоуправления
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительница Воронежа обратилась в суд с иском к районной управе за компенсацией морального вреда. Ранее ее супруг погиб в ДТП, из-за того, что коммунальные службы не очистили дорогу на улице Базарная Гора от снега и наледи. Это и стало причиной смертельной аварии. Представителем прокуратуры было дано заключение в суде, сообщили в областном надзорном ведомстве 27 октября.

Там уточнили, что трагедия произошла в 2018 году. Водитель из-за бездействия органов самоуправления, въехал в металлическое ограждение. От травм он скончался на месте. Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил требования истца. С управы района в пользу женщины взыскано 300 тысяч рублей.