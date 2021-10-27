Под Воронежем угонщика нашли по кроссовку, оставленному в брошенной машине

Чуднее не придумаешь: в Верхнехавском районе угонщика нашли по кроссовку, оставленному в брошенной машине.

Житель села Верхняя Маза, проснувшись однажды сентябрьским утром, не нашел возле дома своей «семерки». Полицейские обнаружили битую машину в кювете. А внутри нашли кроссовок. По нему эксперты установили личность подозреваемого. 21-летнего ранее судимого жителя Лискинского района задержали, он признался, что 13 сентября прибыл в село Верхняя Маза на свидание к девушке. Возвращаясь домой после встречи, он решил угнать автомобиль, потому что идти было далеко. На улице Ленина парень увидел припаркованный ВАЗ-2107 с ключом в замке зажигания, дверь автомобиля была не заперта, поэтому он запустил двигатель и уехал, но по дороге не справился с управлением и перевернулся на машине в кювет. Бросил там авто и убежал.

За угон ему грозит до пяти лет заключения.