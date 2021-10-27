Эпидпорог по ОРВИ среди взрослых воронежцев превышен в три раза

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным Воронежского управления Роспотребнадзора за минувшую неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратился 18001 больной, в том числе детей до 14 лет –6873, что на 3,2% ниже уровня прошлой недели и на 86,2% выше уровня эпидемического порога по совокупному населению.

Среди взрослых эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 202,8% (в три раза), среди детей 7-14лет – на 10,7%.

Результаты лабораторных исследований показывают, что заболевание вызывают респираторные вирусы негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

Врачи напоминают, что в настоящее время продолжается вакцинация от гриппа. Пока прививку сделали около 14,2% населения области.