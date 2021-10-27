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Происшествия27 октября 2021 15:27

В Воронежской области злостный алиментщик получил 4 месяца колонии-поселения

Мужчина задолжал своим детям более 60 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лискинский райсуд вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого стал 35-летний местный житель, уклоняющийся от уплаты алиментов. Он приговорен к 4 месяцам колонии-поселения. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области 27 октября.

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, мужчина не оказывал своим детям никакой материальной помощи с ноября 2020 года по апрель 2021 года. Задолженность составила более 60 тысяч рублей. Поскольку административные меры на него уже не действовали и ранее он уже был судим за аналогичное преступление, то правоохранители завели уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем средств на содержание ребенка).