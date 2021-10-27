Воронежская гордума попросит губернатора повысить тарифы на ЖКХ почти на 10%

Сегодня, 27 октября, на заседании депутаты городской думы Воронежа поддержали инициативу мэрии о повышении тарифов на оплату коммунальных услуг на 9,1% большинством голосов. С этим предложением они обратятся к губернатору Александру Гусеву.

Ранее горадминистрация вынесла на рассмотрение депутатов проект решения. Именно согласно ему, максимальный индекс платы горожан за коммуналку может взлететь, начиная с 1 июля 2022 года. При этом, как поясняли чиновники, изменяться плата будет постепенно, рост ожидается и в 2023-м, и в 20024 году.

Увеличивая цифры в платежках городские власти хотят покрыть расходы, которые тратятся на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ожидается, что деньги помогут реализовать инвестиционные обязательства ПАО «Квадра», ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Энерговид». По словам коммунальщиков, компании тратят на это кредитные средства, у них не получается выйти на безубыточный режим работы.

Напомним, с такой же инициативой депутаты выступали год назад. Но тогда, в октябре 2020-го губернатор не одобрил предложение депутатов гордумы о повышении тарифов на 6,8% вместо запланированных 4%.