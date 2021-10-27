Жителю Воронежской области вернули похищенный кошелек с 20 тыс рублей

В Богучаре раскрыли хищение кошелька в магазине. Инцидент произошел на днях на ул. Прокопенко. 34-летний мужчина после оплаты покупок выронил кошелек на пол и, не заметив этого, покинул магазин. В это время к банкомату подошел посетитель, кассир окликнув его, указала на лежащий на полу кошелек и спросила, не он ли выронил его. Мужчина забрал портмоне и ушел.

Спустя полчаса в магазин вернулся хозяин кошелька и спросил кассира о пропаже. Женщина рассказала, что кошелек забрал посетитель магазина. Потерпевший сообщил в полицию, что в портмоне были документы и 20 тысяч рублей. Оперативники по приметам составили портрет похитителя и вышли на след 34-летнего мужчины, ранее неоднократно попадавшего в поле зрения правоохранителей в связи с совершением имущественных преступлений. Когда его задержали, он признался и выдал похищенный кошелек с документами и деньгами, которые не успел потратить. Похищенное вернули владельцу.

А забравшему кошелек грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.