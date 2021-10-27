В Воронеже две недели назад пропал высокий мужчина в очках

фото Лиза Алерт Воронеж

Волонтеры попросили помощи в поиске Вячеслава Битюкова. 44-летний воронежец пропал 13 октября, с этой даты о нем ничего неизвестно.

Вячеслав Битюков ростом 180 см, имеет худощавое телосложение, серые глаза и темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, темно-синий свитер, серо-голубые джинсы, серо-голубые кроссовки и темно-синюю шапку.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, сейчас в Воронеже ищут еще одного высокого 44-летнего мужчину, пропавшего в конце лета