В Воронеже отреставрируют здание хореографического училища

Здание, в котором располагается воронежское хореографическое училище, на улице Коммунаров, 36, отреставрируют. Об этом сообщили в областном управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН) 27 октября.

Ведомство выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению исторического здания 1915 года постройки. В свою очередь региональный департамент строительной политики подыскал уже подрядчика. Этим займется воронежское ООО «Зодчие Черноземья». У организации есть лицензия Минкульта РФ. Проектные работы по контракту должны завершить в декабре 2021 года.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, зарегистрировано как «Коммерческое училище, 1900-е г.». Как пояснили в управлении, трехэтажное строение выполнено в формах неоклассицизма. В нем прослеживается черты модерна. Возводили его на деньги городской управы, которая хотела разместить в нем 5-е и 10-е приходские училища. Предположительно, автором проекта был главный городской архитектор Николай Замятнин.

В 1915-1916 годах здесь временно расположили 14-е городское приходское училище. В 1920-е годы оно было отдано под средние учебные заведения. В 1940-е здание восстановили под педучилище. С 1956 года в нем размещался вечерний машиностроительный институт, а с 1959 года - городское хореографические училище. Во время войны здание было повреждено, при восстановлении частично обновлен декор.