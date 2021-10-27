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Общество27 октября 2021 14:24

В Воронеже подвели итоги конкурса лидеров

Он прошел на базе интернет-платформы
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Ленинском районе Воронежа завершился ежегодный конкурс лидерского мастерства. В условиях эпидемии он прошел на базе интернет-платформы.

Испытания предполагали несколько этапов, позволяющих продемонстрировать лидерские качества. Это конкурсные испытания: «Расскажи мне обо мне», «Дебаты» и «Пост настоящего лидера».

Пост должен быть подкреплён фотографиями, emoji. Все посты размещаются в социальной сети ВКонтакте в группе https://vk.com/new_pokalenie.Посты и также оцениваются членами жюри.

Победители в трех возрастных категориях, а также участники конкурса получили дипломы и грамоты управы Ленинского района.