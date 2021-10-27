В Воронеже ищут высокого мужчину, пропавшего в конце лета

фото Лиза Алерт Воронеж

Волонтеры начали поиски 44-летнего Андрея Щиголева, который пропал в конце лета. О мужчине нет никаких вестей с 18 августа, сообщили активисты поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотное телосложение, карие глаза, черные волосы с проседью. Был одет в синие джинсы, синюю футболку и белые кеды.

Если вы что-то знаете о местонахождении Андрея Щиголева, позвоните по номеру 8-800-700-54-52. Напомним, также с 22 октября ищут еще одного мужчину. Александр Литовский с компанией друзей отдыхал на пикнике в селе Щучье Лискинского района. Однако в какой-то момент он куда-то отошел и исчез.