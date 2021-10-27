«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения

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В первую очередь — доставлять медиков на вызовы, маршрутизировать пациентов в больницах и поликлиниках, заполнять документы и отвечать на звонки в кол-центрах, оказывать помощь в прививочных центрах, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с регионами по мобилизации волонтерских центров партии.

«Сегодня востребовано обеспечение врачей горячим питанием, медицинским оборудованием и сизами. Помимо этого, требуется доставка лекарств, продуктов и предметов первой необходимости для тех, кто лечится на дому, и людей из групп риска, которые ушли на самоизоляцию», — отметил Андрей Турчак.

По его словам, в каждом регионе есть и индивидуальные запросы — их также будут отрабатывать волонтерские центры «Единой России».

«Где-то это подвоз пожилых людей до пунктов вакцинации, где-то нужна помощь с перевозкой кислородных баллонов, где-то не хватает людей для контроля за соблюдением в учреждениях санитарных норм», — отметил секретарь Генсовета партии.

Он напомнил также, что на протяжении уже 20 месяцев представители волонтерских центров «Единой России», волонтерских штабов акции «Мы вместе», ОНФ, «Волонтеров-медиков», «Волонтеров Победы», активистов «Молодой Гвардии» — это почти 100 тысяч активистов — оказывают помощь гражданам и медикам. После того, как Президент поддержал предложение партии об участии волонтеров в политике, многие из них по результатам выборов пополнили ряды депутатов от «Единой России» различного уровня.

В свою очередь, глава партийной комиссии по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выразил волонтерам признательность за готовность помочь медикам в критической ситуации.

«Не воспользоваться опытом предыдущих волн, когда была организована помощь волонтеров «Мы вместе», было бы неправильно. Пиковые нагрузки испытывает медперсонал. Участие волонтеров помогло бы снизить их. Безусловно, волонтеры способны увеличить разъяснительную работу по вакцинации», — подчеркнул Денис Проценко

Такая работа уже ведется в ряде регионов. Например, в Омской области «Единая Россия» организовала проект «Спроси врача» и по запросу предприятий организует выезд медиков для разъяснительной работы о вакцинации. Подобный опыт может быть использован по всей стране, уверены единороссы.

Готовность оказывать всю необходимую помощь выразили «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ», другие волонтерские организации. Данные о том, что требуется для организации их работы, будут переданы региональным отделениям «Единой России». Как сообщил депутат Госдумы от партии, председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев, волонтерам требуется дополнительный транспорт для работы, сизы и помещения. В том числе — для организации колл-центров.

«На следующей неделе по всей стране мы также запускаем доставку сладких угощений врачам. Если есть предложения по организации акции — предлагаем всех к ней присоединиться», — сказал Артем Метелев.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что озвученные просьбы будут оперативно отработаны.

«На днях была перезапущена работа волонтерских штабов акции «Мы вместе». Прошу региональные отделения партии мобилизовать работу волонтерских центров «Единой России» и предоставить всю необходимую инфраструктуру для организации совместной работы по борьбе с последствиями пандемии», — подчеркнул Андрей Турчак.

Со своей стороны депутат Воронежской областной Думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Марина Андрейчук рассказала, что региональный волонтерский центр будет работать в оперативном режиме даже в условиях введенных в регионе ограничений, в том числе и на непосредственное обращение с заявителями.

«За предыдущий период в Воронежской области был накоплен большой и позитивный опыт волонтерской работы. Эти ценные навыки вырабатывались у наших волонтеров при доставке продуктов и лекарств людям старшего поколения, ушедшим на самоизоляцию, во время дежурств на горячих линиях в больницах и поликлиниках, в ходе проведения акций, направленных на поддержку врачей и медицинского персонала, работавших в «красных зонах». Думаю, что этот опыт пригодится нам и в нынешней ситуации», — заключила парламентарий.

Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца — во всех регионах страны. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов. За время пандемии они оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам. Активисты, депутаты различных уровней занимались автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием. В том числе доставили почти 10 млн наборов горячего питания для медицинского персонала и более 1,8 млн продовольственных наборов гражданам, более 2,4 млн лекарственных наборов на дом. Отработали почти 1,7 млн обращений на «горячую линию» и более 1,1 млн смен волонтерами-медиками.

Кроме того, в первую волну пандемии волонтерские центры партии передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан. Также «Единая Россия» вместе с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения в ходе благотворительной акции «Помоги учиться дома» собрала и передала более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.