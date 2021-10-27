В Воронежской области увеличили число свободных коек для COVID-пациентов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За сутки в медучреждениях региона развернули еще 45 коек для пациентов, больных коронавирусом. По состоянию на утро среды, 27 октября, в стационарах действуют 8173 места для зараженных. Из них заняты 7206. Чуть меньше 1000 мест остаются свободными, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения.

С началом введения в регионе нерабочих дней, количество свободных коек для тяжелобольных ковидом увеличилось до 11,83%. Ранее облздрав начал бить тревогу. Их сначала было меньше 8% от общего числа, а затем упало до 6,6%.

Увеличилось в регионе и число привившихся от коронавируса. Воронежцев, которые уже сделали прививку, превысило 900 тыс. Из них закончили иммунизацию около 786 тыс. человек.