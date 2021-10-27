В Воронеже из-за ковида перенесли фестиваль «Джазовая провинция»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы фестиваля «Джазовая провинция» сообщили, что этой осенью не смогут провести форум импровизационной музыки. Это решение они приняли из-за тревожной эпидобстановки по коронавирусу в регионе.

- Несмотря на сложное пандемийное время, мы все очень ждали осени, ждали большого праздника музыки, но введение нерабочих дней и запрет концертной деятельности внесли коррективы. Мы планировали интересную и разнообразную программу, но понимая сложное эпидемиологическое положение, не спешили ее анонсировать и открывать продажу билетов, чтобы у вас не было проблем с их возвратом. Мы обязаны позаботиться о здоровье наших зрителей и музыкантов, поэтому переносим фестиваль в Воронеже на 2022 год, - отметили организаторы «Джазовой провинции». - Безусловно, когда эпидемиологическая ситуация позволит вернуться к нормальной жизни, мы с радостью ждем новых встреч с воронежским зрителем и нашими музыкантами. Сейчас нам всем нужно проявить ответственность, минимизировать массовые мероприятия, поберечь себя и своих близких, собраться с силами и дождаться лучших времен.

Напомним, ранее из-за напряженной эпидобстановки перенесли на весну 2022-го детский фестиваль "Маршак", а на август 2022-го - рок-фестиваль "Чернозем".