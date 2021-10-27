Житель Воронежской области после звонков "из полиции" и "из банка" лишился 3,6 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Около 4 млн потеряли жители Воронежской области за 26 октября, доверившись мошенникам. Дистанционные аферисты обманули восемь человек.

На старую схему поймали 44-летнего жителя Новохоперского района. Позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что некий гражданин, имея на руках генеральную доверенность от потерпевшего, пытался оформить кредит на его имя. Однако его действия удалось пресечь, хотя сам злоумышленник скрылся. Но теперь позвонит сотрудник службы безопасности банка, который расскажет о мерах по защите средств на счете.

В этот же день мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. И напугала, что существует опасность оформления на него потребительских кредитов. Дама расспросила мужчину об остатке денег на его счете, использовании им карт других банков и остатке на них. После этого она рассказала о срочной необходимости снять все имеющиеся средства и перевести на более безопасные счета. Для этого она потребовала от него приобрести новый смартфон для быстрого перевода денег в режиме онлайн. Растерявшийся мужчин по указке купил смартфон, установил в него приложение google pay и сообщил все свои персональные данные. Потом одобрил операции по переводу имеющихся на его счетах средств на неизвестные реквизиты. За две недели он потерял таким образом 3,6 млн рублей. Только после этого он понял, что не знает, где теперь находятся его деньги и как их искать.

Никому никогда не сообщайте реквизиты карты (код на оборотной стороне) и коды из смс. Когда звонят из банка, говорите: зайду в отделение и все там узнаю.