Расчистка воронежской реки Икорец идет по графику, несмотря хищение двухтонного насоса

Фото - департамент экологии Воронежской области

Работы по экологической реабилитации реки Икорец в Воронежской области ведутся в соответствии с графиком. Такой вывод сделала выездная комиссия, побывавшая на участке, где 17 октября неизвестные похитили насос для очистки за 7 млн рублей.

Ход работ проинспектировали руководитель Донского бассейнового водного управления, глава Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер и представители органов местного самоуправления Лискинского района.

Они отметили, что подрядчик полностью укладывался в сроки и готов был сдать объект к середине ноября. Специалисты с марта 2021 года практически полностью расчистили 20 км акватории водоема. Для искусственного воспроизводства в реку запустили полмиллиона мальков сазана. Все работы выполняли в соответствии с установленными контрактом сроками.

Еще оставалось откачать донные отложения на последнем участке и укрепить береговую линию. Также высадить многолетнюю траву и кустарники. Эти мероприятия планировали завершить в оставшиеся две недели.

Как пояснили в областном департаменте экологии, подписание акта выполненных работ было запланировано на середину ноября. Но сроки принятия работ по контракту могут сдвинуться из-за украденного насоса. Именно с помощью него и производилась расчистка русла реки.

Напомним, подрядчик ранее дал объявление о пропаже дорогого оборудования. И пообещал за информацию о его местонахождении 300 тысяч рублей. Ищут насос и полицейские. В отделе МВД по Лискинскому району работают по заявлению.

– Участники выездного совещания расценили случившееся как преступление не только против владельца насоса, но и против реки - живого организма, над реабилитацией которого трудятся десятки людей, – прокомментировали в департаменте.