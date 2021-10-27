Под Воронежем компания связала 80-летнюю пенсионерку и ограбила ее

В Воронежской области поймали компанию разбойников, которые ограбили пенсионерку и бросили ее связанной. 80-летняя женщина сутки провела в скотче, пока к ней домой не приехал сын.

Инцидент произошел 17 октября в селе Рождественская Хава Новоусманского района. На старушку напали трое мужчин и женщина, которые под угрозой ножа похитили у нее 17 тысяч рублей, мобильный телефон и продукты. Затем грабители связали пенсионерку скотчем и скрылись. Приехавший на следующий день сын обнаружил мать в путах.

Подозреваемых вычислили по автомобилю, засветившемуся в селе в день нападения. «Шевроле Ланос» отследили и задержали его владельца - 39-летнего мужчину и его подельников - 29 и 30-летних мужчин, ранее неоднократно судимых, а также 29-летнюю женщину.

Задержанные признались в нападении, деньги они потратили, а мобильный телефон выбросили в лесополосе, чтобы потерпевшая не смогла обратиться в полицию.

За разбой им грозит до 12 лет.