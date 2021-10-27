На воронежской трассе сломался рейсовый автобус – пассажиры уезжали на попутках

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области сломался рейсовый автобус, следующий в Москву. ЧП произошло 26 октября примерно в 4.00 часа утра в Верхнемамонском районе на 698 км автодороги.

О случившемся информацию получили инспекторы ДПС, старшие лейтенанты полиции Николай Старков и Егор Губин. Сообщил диспетчер платного участка. Стражи порядка прибыли на место и увидели, что сломался автобус «Сетра» под управлением 25-летнего водителя.

Инспекторы ДПС помогли отправить пассажиров в Москву на попутном транспорте. А автобус был отбуксирован эвакуатором до безопасного места.

Водитель и пассажиры поблагодарили сотрудников ГИБДД за неравнодушие и оказанную ими помощь.