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Общество27 октября 2021 11:25

На воронежской трассе сломался рейсовый автобус – пассажиры уезжали на попутках

Помогали им сотрудники ГИБДД
Евгения ФРОЛОВА
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Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области сломался рейсовый автобус, следующий в Москву. ЧП произошло 26 октября примерно в 4.00 часа утра в Верхнемамонском районе на 698 км автодороги.

О случившемся информацию получили инспекторы ДПС, старшие лейтенанты полиции Николай Старков и Егор Губин. Сообщил диспетчер платного участка. Стражи порядка прибыли на место и увидели, что сломался автобус «Сетра» под управлением 25-летнего водителя.

Инспекторы ДПС помогли отправить пассажиров в Москву на попутном транспорте. А автобус был отбуксирован эвакуатором до безопасного места.

Водитель и пассажиры поблагодарили сотрудников ГИБДД за неравнодушие и оказанную ими помощь.