В Воронеже ГАЗ влетел в иномарку: пострадала 18-летняя девушка

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в частном секторе Воронежа на улице Советская у дома № 44 днем ранее. Водитель на ГАЗ-3302 не уступил дорогу и протаранил «Ниссан Джук», за рулем которого находилась 18-летняя девушка. Она попала в больницу. Подробности рассказали в региональном главке 27 октября.

По предварительны данным, 52-летний мужчина на ГАЗ-3302 примерно в 12:00 двигался по улице Советская со стороны Рабочего проспекта в направлении улицы Вавилова. Он нарушил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и влетел в иномарку, которая ехала по улице Лейтенанта Бовкуна.

В результате ДТП водитель «Ниссан» получила телесные повреждения

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.