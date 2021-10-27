Десятки домов Советского района Воронежа останутся без воды на несколько часов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже в части Советского района отключат воду в четверг, 28 октября с 15.00. На улице 9 Января специалисты будут менять устаревшие задвижки на водопроводной линии диаметром 300 мм. Сколько по времени продлятся ограничения, точно неизвестно. Воду дадут после проведения работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РВК-Воронеж» 27 октября.

Неудобства коснуться жителей домов № 15Б, 15д, 15е, 15и, 15л, 15м, 15н,15в по переулку Газовый. Там же от ресурса отключат детский сад. Воды не будет в доме № 39 по улице Автоматчиков и в нечетных домах № 209-219 по улице 9 Января.

Кроме того, может наблюдаться понижение давления в поселках Первомай, Тепличный, на улицах Шендрикова и Перхоровича.

– По графику работы будут происходить в два этапа по количеству запорных арматур, необходимых к замене. Это решение было принято для удобства потребителей, чтобы период ограничения водоснабжения был не настолько продолжительным. Следующий этап планируется провести после ноябрьских праздников, – пояснили в компании.