Воронежские УК рассказали, как будут работать во время локдауна

Несмотря на то, что в регионе с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, специалисты УК «ПИК-Комфорт» продолжат выполнять свои обязанности в полном объеме. Также круглосуточно можно дозвониться в аварийную и диспетчерскую службы. Об этом рассказали в пресс-центре ЖКХ 26 октября.

По обычному графику ежедневно будут работать электрики, сантехники, слесари, дворники и уборщицы.

Специалисты паспортных столов временно приостановят прием жителей из-за того, что не будут работать соответствующие органы регистрационного учета. Однако, по телефонам: 200-8-300, 202-3-803 и электронной почте: epss@epss36.ru можно задать вопросы, касающиеся начислений платы за жилищно-коммунальные услуги.

Временно приостановлен личный прием директоров и в офисах УК до 7 ноября включительно.

Заявки собственники МКД могут направить несколькими способами:

Через приложение Личный кабинет;

По почте и e-mail УК своего района;

По круглосуточному, многоканальному телефону: 200-8-300;

По номеру телефона УК своего района;

Опустив в ящик для приема обращений на входе в офис УК.