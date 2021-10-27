СК проводит проверку после смерти рухнувшего с крыши топ-менеджера «Русавиаинтер»

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Следователи воронежского следственного управления заинтересовались ЧП с рухнувшим с крыши внутрь цеха директором по информационным технологиям «Русавиаинтер». Правоохранители начали процессуальную проверку, сообщили в ведомстве 27 октября.

СК устанавливает обстоятельства гибели.

Трагедия произошла днем 20 октября. Мужчина осматривал коммутатор на крыше и наступил на участок из поликарбоната. Кровля не выдержала веса и обрушилась. После падения с высоты 5,5 метров топ-менеджер получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, но медикам не удалось спасти мужчину. Он скончался от травм, не совместимых с жизнью.

Следователь СК проведет осмотр места происшествия, опросит очевидцев, сотрудников и руководство организации, заверили в управлении. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти мужчины, истребованы результаты расследования несчастного случая на производстве.

Параллельно с силовиками по этому ЧП работают специалисты Гострудинспекции.